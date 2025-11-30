‘원피스’ 주제가 부른 日가수, 상하이 공연 중 쫓겨나

일본 가수 오쓰키 마키가 지난 28일 상하이에서 열린 ‘반다이 남코 페스티벌 2025’에서 노래를 부르던 중 갑자기 저지당하자 놀란 표정을 짓고 있다. 엑스(X) 영상 캡처

일본 가수가 중국에서 공연하다 노래 도중 갑자기 퇴장당하거나 공연이 돌연 취소되는 일이 이어지고 있다. 중국의 ‘한일령(限日令)’이 본격화한 것 아니냐는 우려가 나온다.