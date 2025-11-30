‘원피스’ 주제가 부른 日가수, 상하이 공연 중 쫓겨나
일본 가수가 중국에서 공연하다 노래 도중 갑자기 퇴장당하거나 공연이 돌연 취소되는 일이 이어지고 있다. 중국의 ‘한일령(限日令)’이 본격화한 것 아니냐는 우려가 나온다.
30일 교도통신과 산케이신문 등에 따르면 애니메이션 ‘원피스’ 주제곡을 부른 일본 가수 오쓰키 마키는 지난 28일 상하이에서 열린 ‘반다이 남코 페스티벌 2025’ 무대에 올랐다가 봉변을 당했다.
그가 노래를 부르던 중 갑자기 조명이 꺼지고 음악이 끊겼고 이어 공연 관계자로 추정되는 사람들이 무대에 올라 오쓰키에게 말을 건네며 퇴장하라는 몸짓을 취했다. 오쓰키는 당황한 표정을 지으며 노래를 마무리하지 못한 채 황급히 무대를 떠났다.
소속사 측은 “28일은 퍼포먼스 중이었지만 부득이한 여러 사정으로 급거 중단할 수밖에 없게 됐다”며 “29일 출연도 같은 사정으로 중지됐다”고 설명했다. 교도통신은 중국 SNS상에서 오쓰키가 퇴장하는 모습을 촬영한 동영상이 퍼졌다고 전하기도 했다.
일본 애니메이션 콘텐츠를 체험하는 이 행사는 30일까지 개최될 예정이었으나 전날 결국 중지돼 다른 일본 아이돌 그룹의 출연도 무산됐다.
일본에서는 이번 사태가 가수에 대한 모욕이라는 등의 비판이 잇따라 제기되고 있다고 요미우리신문이 전했다.
하마사키 아유미가 지난 29일 열기로 했던 상하이 공연도 28일 중국 주최사가 불가항력의 요인을 이유로 들어 공연 중지를 발표했다. 하마사키는 SNS 계정에 “오전에 갑자기 공연 중지를 요청받았다. 믿을 수 없고 말도 안 된다”고 밝혔다.
일본 가수 유즈, 피아니스트 우에하라 히로미의 중국 공연이 취소됐고, 영화 ‘일하는 세포’와 애니메이션 ‘짱구는못말려’ 시리즈 개봉도 연기됐다. 연예기획사인 요시모토흥업의 공연, ‘미소녀 전사 세일러문’ 뮤지컬 등도 중지됐다.
교도통신은 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 시사 발언을 계기로 촉발된 중·일 간 정치 갈등이 문화 측면까지 영향을 미치고 있다고 해설했다.
대중문화 저널리스트인 마쓰타니 소이치로는 중국이 주한미군의 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치에 반발해 2016년에 한류 드라마 방송을 제한했다면서 “일본 엔터테인먼트를 둘러싼 상황이 더욱 험난해질 수 있다”고 우려했다.
산케이도 “중국 정부가 다카이치 총리 발언에 대한 대항 조치로 일본 콘텐츠 배제를 시작한 것인지, 아니면 정부 의향을 고려해 지자체 당국이 과잉 대응하는 것인지는 아직 분명치 않다”고 했다.
