지상렬, 16세 연하 쇼호스트 신보람과 열애…“따습게 만나”

입력:2025-11-30 11:56
개그맨 지상렬(왼쪽)과 쇼호스트 신보람. 뉴시스, 신보람 인스타그램

개그맨 지상렬(55)이 16세 연하 쇼호스트 신보람(39)과 교제 중이라고 밝혔다.

지상렬은 29일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’(이하 ‘살림남2’)에서 신보람과의 관계를 묻는 MC 은지원·이요원, 출연진 박서진의 질문에 “‘우리 사귀어요’ 이런 말 자체가 어색하다. 사이좋게 따습게 잘 만나고 있다”고 답했다.

‘신보람 측 부모님은 만나 뵀냐’는 물음에도 에둘러 긍정 답변을 했다. 지상렬은 “부모님이 삼계탕집을 하신다”며 식당 메뉴를 읊었다.

개그맨 지상렬과 쇼호스트 신보람. KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’ 방송화면 캡처

앞서 지상렬은 지난 8월 ‘살림남2’ 방송에서 절친한 개그맨 염경환의 소개로 신보람과 소개팅하는 과정을 공개했었다.

1996년 SBS 5기 공채 개그맨으로 데뷔한 지상렬은 KBS 2TV ‘1박 2일’, MBC ‘세바퀴’ 등에 고정 출연하는 등 방송사를 넘나들며 다양한 예능에서 활약했다. 배우로도 활동 범위를 넓혀 MBC ‘대장금’ ‘이산’ 등 드라마와 ‘작업의 정석’ 등 영화에서 감초 역할을 했다.

권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr

권남영 기자
권남영 기자
