35년 만에 첫 ‘새만금 주거용지’ 분양…2030년 입주 전망

단독주택용지 67필지·근생 2필지 분양

국제학교 유치·정주 기반 확충 추진

개발공사 “200년 빈도 홍수 대비 설계”

새만금 수변도시 조감도. 새만금개발공사

분양은 그동안 계획도시에 머물렀던 새만금이 실제 정주 수요를 받아들이기 시작한 생활도시 전환의 분기점으로 평가된다.

새만금 수변도시 첫 분양 대상지. 새만금개발공사

그러면서 “지반 문제와 관련해선 전 구간 연약지반 검토 후 PBD(연직배수공법) 등 보강공법을 적용했고, 지진 대응을 위해 제방·교량 등 주요 시설물을 내진 1등급(1000년 재현주기) 기준으로 설계했다”며“ 액상화 가능성 평가도 마쳤다”고 설명했다.

새만금개발공사 관계자는 “첫 분양이 시작됐지만 도시 완성은 긴 호흡이 필요하다”며 “주거·교육·산업이 함께 성장하는 스마트 수변도시를 단계적으로 구축하겠다”고 말했다.