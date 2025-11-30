한숙경 전남도의원, ‘제7회 호남을 빛낸 인물대상’ 대상 수상
민생경제 공로·현장 중심 의정활동 공적 높이 평가
한숙경 전남도의원(더불어민주당·순천7)이 광주 홀리데이인 호텔에서 열린 ‘제7회 호남을 빛낸 인물대상’ 시상식에서 정치부문 광역의원(민생경제공로) 대상을 수상했다.
30일 전남도의회 등에 따르면 한 의원은 제12대 전남도의회 개원 이후 사회적 약자‧청년‧여성‧아동을 위한 입법과 정책 추진, 지역교육·복지·문화 인프라 확충, 생활 불편 해소 등 지역 현안 해결에 적극 나서며 ‘현장형 의정인’으로 평가받아 왔다.
특히 화장품산업 육성 조례 제정, 아이돌봄 및 저출생 지원, 장애인 문화예술 및 점자문화 활성화, 직업계고 산업교육 진흥 등 다양한 조례 제·개정을 통해 도민 삶의 질 향상에 기여한 점이 높게 평가됐다.
또한 도정질문과 5분 자유발언을 통해 장애인 콜택시 운영, 전문특화병원 육성, 전남 동부권 교육 인프라 강화, 청년일자리 정책 확대, 기후위기 대응 등 민생 현안을 집요하게 제기하며 실질적 개선책을 이끌어온 점도 수상 사유로 꼽혔다.
한숙경(사진) 의원은 “도민 한 분 한 분의 삶을 지키는 의정활동에 더욱 매진하라는 뜻으로 받겠다”며 “약자와 청년, 지역 주민의 목소리가 정책으로 이어지는 의회를 만들기 위해 앞으로도 현장에서 더 많이 듣고 더 깊이 뛰겠다”고 소감을 밝혔다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
