인천항 통합관제 시스템 도입…안전관리 강화

입력:2025-11-30 11:40
이경규 인천항만공사 사장이 종합상황실을 점검하고 있다. IPA 제공

인천항만공사(IPA)는 위기대응능력 제고 및 효율적인 인천항 소형선 접안시설 관리를 위해 ‘인천항 통합관제 시스템’을 도입한다고 30일 밝혔다.

인천항 통합관제 시스템은 인천항 소형선 접안시설의 상황을 하나의 장소에서 실시간으로 확인하고 조치할 수 있는 시스템이다. 역무선부두 종합상황실에 설치됐다. 안정화 작업을 거쳐 내년 1월부터 가동될 예정이다.

공사는 기존 현장 인력이 역무선부두 종합상황실에서 인천항 소형선 접안시설을 실시간 점검하고 안전사고 발생 시 초동대처가 가능함에 따라 사각지대 없이 인천항 소형선 접안시설을 안전하게 관리할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이경규 공사 사장은 “인천항 소형선 접안시설의 안전성 강화를 위해 인천항 통합관제 시스템을 도입했다”며 “앞으로도 항만종사자와 여객이 인천항을 안전하게 이용할 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

한편, 공사는 시스템 도입에 앞서 지난 6월 현장 인력이 수시로 인천항 소형선 접안시설을 확인할 수 있도록 스마트폰과 접안시설 내부 CCTV망을 연동, 통합관제 시스템을 시범 운영했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

