인천시, 외로움돌봄국 신설 등 보건복지 정책 강화

인천시청 청사 전경. 인천시 제공

시는 내년 보건복지 분야에서 ‘위기가구 발굴, 취약계층 기본생활 보장 강화’ ‘일, 돌봄과 디지털로 연결된 인천형 장애인복지 실현’ ‘외로움 정책 추진 기반 조성’ ‘사각지대 없는 양질의 의료서비스지원’ 등을 중심으로 다양한 정책을 펼친다.

시는 우선 ‘