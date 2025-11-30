의정부시, 자금동서 현장시장실 운영…시민과 직접 소통

2022년 7월부터 104회째 현장시장실 진행

“현장에 나와 시민들의 이야기에 귀 기울이고 행정에 반영하여 일상에 불편함이 없는 살기 좋은 의정부가 될 수 있도록 노력하겠다”며 “앞으로도 편하게 현장시장실을 방문하셔서 많은 이야기를 들려주시길 부탁드린다”고 말했다.