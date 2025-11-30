포항시, 철강·금속 디지털전환 실증센터 개소…미래 제조혁신 가속화
경북 포항시는 지난 28일 포항산업진흥원에서 ‘철강·금속 디지털전환(DX) 실증센터’ 개소식을 열었다고 30일 밝혔다.
개소식에서는 센터 구축 과정과 기대효과를 공유하고 이어진 기업 간담회를 통해 참여기업의 실증 성과 발표와 산업 현장 애로사항을 논의했다.
이번에 문을 연 실증센터는 2028년까지 총 220억원을 투입해 지역 철강·금속 제조기업이 디지털 기반 생산혁신 기술을 현장에서 직접 실증할 수 있는 전용 플랫폼을 갖추게 된다.
센터는 AI 데이터 분석, 디지털트윈 기반 공정 검증, 스마트 센서·제조 자동화 기술을 연계해 기업이 자체적으로 공정 문제를 정의하고 해결할 수 있도록 지원한다.
품질 편차와 불량률, 에너지 사용량 등 기존 제조공정의 비효율을 디지털 기술로 줄이는 것을 핵심 목표로 한다.
시는 센터 개소를 계기로 지역 제조업의 체질 개선과 경쟁력 회복을 위한 핵심 전략으로 산업 인공지능(AI) 전환을 본격 추진한다. 향후 5년간 ‘실증–평가–확산’ 단계별 비전에 따라 산업 전반의 AI·스마트 제조 기술을 체계적으로 확산한다.
매년 다수 기업을 대상으로 공정 최적화 실증 테스트를 확대하고 축적된 데이터를 바탕으로 기업별 표준공정 모델을 구축할 계획이다.
또 기업 기술 수준에 따라 입문형–확장형–고도형 단계별 DX 모델을 적용해 수요기업의 접근성과 활용도를 높일 방침이다.
이강덕 포항시장은 “포항의 미래 경쟁력은 디지털 전환 속도에 달려 있다”며 “철강·금속 DX 실증센터를 지역 제조업의 혁신 엔진으로 삼아 기업이 스스로 DX 역량을 구축하는 자생적 생태계를 완성하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
