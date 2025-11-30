전북 첫 공공산후조리원 ‘산후케어센터 다온’ 개원

2026년 1월부터 운영…

이용료 2주 기준 180만원

도민 30%, 남원 거주 산모 50% 감면

전북특별자치도 공공산후조리원 제1호 산후케어센터 다온 전경. 남원시 제공

30일 남원시에 따르면 ‘산후케어센터 다온’은 총 13실 규모로 신생아실, 맘카페, 마사지실, 프로그램실, 식당 등 산모와 신생아를 위한 편의시설을 갖췄다. 운영은 남원의료원이 맡으며, 감염관리 등 안정적인 환경 조성을 위해 2026년 1월 정식 운영에 들어간다.