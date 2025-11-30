창원특례시, 내년 ‘누비전’ 발행 규모 대폭 확대한다

내년 국비 지원 의무화에 따라 최대 5000억 원 규모 발행 목표로 잡아



창원특례시는 창원사랑상품권 ‘누비전’의 2026년 발행 목표를 올해보다 대폭 확대된 5000억 원으로 잡고 골목상권 활성화와 시민 혜택 강화에 나선다고 30일 밝혔다.



창원시의 올해 누비전 발행액은 12월 발행 예정분(46억7000만원)을 포함해 총 1515억 원이다. 이는 지난해 발행액(약 990억 원)과 비교해 53% 증가한 수준이다. 주민등록인구로 환산한 1인당 발행액도 2024년 9만9000원에서 올해 15만2000원으로 늘었다.



내년부터는 지역사랑상품권 국비 지원 의무화로 국비 보조액이 증가할 것으로 예상됨에 따라 누비전 발행 규모도 대폭 확대될 전망이다.



최근 정부는 내년 예산안에 지역사랑상품권 예산 1조1500억 원을 반영하고, 국비 지원율을 수도권 3%, 비수도권 5%로 구분해 편성했다. 창원시의 2024년 국비 지원은 2%에 그쳤고 올해는 5월부터 2%, 9월부터 8%로 인상됐다.



시는 이번 국비 지원 의무화를 기반으로 내년 누비전 발행 규모를 5000억 원으로 확대한다는 목표로 세웠고, 할인율과 구매 한도 상향도 검토해 시민 체감 혜택을 강화할 계획이다.



박진열 창원시 경제일자리국장은 “누비전은 지역 소상공인 매출 증대와 지역경제 선순환을 견인하는 핵심 정책 수단”이라며 “발행 확대를 통해 시민이 체감할 수 있는 실질적 혜택을 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.



창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 창원특례시는 창원사랑상품권 ‘누비전’의 2026년 발행 목표를 올해보다 대폭 확대된 5000억 원으로 잡고 골목상권 활성화와 시민 혜택 강화에 나선다고 30일 밝혔다.창원시의 올해 누비전 발행액은 12월 발행 예정분(46억7000만원)을 포함해 총 1515억 원이다. 이는 지난해 발행액(약 990억 원)과 비교해 53% 증가한 수준이다. 주민등록인구로 환산한 1인당 발행액도 2024년 9만9000원에서 올해 15만2000원으로 늘었다.내년부터는 지역사랑상품권 국비 지원 의무화로 국비 보조액이 증가할 것으로 예상됨에 따라 누비전 발행 규모도 대폭 확대될 전망이다.최근 정부는 내년 예산안에 지역사랑상품권 예산 1조1500억 원을 반영하고, 국비 지원율을 수도권 3%, 비수도권 5%로 구분해 편성했다. 창원시의 2024년 국비 지원은 2%에 그쳤고 올해는 5월부터 2%, 9월부터 8%로 인상됐다.시는 이번 국비 지원 의무화를 기반으로 내년 누비전 발행 규모를 5000억 원으로 확대한다는 목표로 세웠고, 할인율과 구매 한도 상향도 검토해 시민 체감 혜택을 강화할 계획이다.박진열 창원시 경제일자리국장은 “누비전은 지역 소상공인 매출 증대와 지역경제 선순환을 견인하는 핵심 정책 수단”이라며 “발행 확대를 통해 시민이 체감할 수 있는 실질적 혜택을 지속적으로 제공하겠다”고 말했다.창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지