트럼프 “사악한 세력들과 대법원에서 싸우는 중” 관세 판결 또 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 플로리다주 마러라고 저택에서 해외 주재 미군들과 화상 통화를 하는 모습. 연합뉴스

대법원은 지난 5일 관세 소송의 구두변론을 열었는데 보수 성향의 대법관들조차 트럼프 행정부의 광범위한 관세 정책에 비판적인 시각을 드러냈다. 이후 트럼프는

대법원이 관세 정책에 제동을 걸면 그동안 체결한 무역 합의가 무효가 되고 미국이 큰 피해를 볼 것이라고 경고하며 대법원을 압박하고 있다. 또 IEEPA에 근거한 관세가 위법하다고 판결 날 경우에도 ‘플랜 B’를 동원해 관세 정책을 이어갈 것이라는 입장이다.