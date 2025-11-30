김정은이 북한 공군에 부과한단 새 전략 자산 정체는?
김정은 북한 국무위원장이 “우리 공군에는 새로운 전략적 군사자산들과 함께 새로운 중대한 임무가 부과될 것”이라며 “핵 전쟁억제력 행사에서 일익을 담당하게 된 공군에 대한 당과 조국의 기대는 실로 크다”고 밝혔다.
다만 전략자산이 무엇인지는 공개하지 않았다.
김 위원장은 지난 28일 갈마비행장에서 열린 공군 창설 80주년 행사에서 “(공군은) 공화국 영공주권을 침해하려드는 적들의 각종 정탐행위들과 군사적도발 가능성들을 단호히 격퇴제압해야 한다”며 이 같이 밝혔다고 조선중앙통신이 30일 보도했다.
북한은 최근 재래식 전력 현대화에 공을 들이고 있다. 특히 한국과 미국과 비교해 가장 떨어진다고 여겨지는 공군력을 강화하는 데 힘을 쓰고 있다.
북한은 지난 5월엔 전투기에서 발사하는 신형 중거리 공대공 미사일 실사격 훈련을 처음 공개했고, 3월엔 한국 공군이 운용하는 ‘피스아이’와 비슷한 형태의 공중조기경보통제기를 선보였다.
북한이 이런 무기체계를 갖추는 데 러시아 지원을 받고 있을 수 있단 가능성도 제기된다. 일각에선 전투기도 도입할 수 있다는 우려도 나온다.
김 위원장은 갈마비행장 전망대에 올라 일종의 에어쇼인 공군 시위비행도 참관했다.
김 위원장은 시위비행을 진행한 여성 비행사 안옥경·손주향의 비행술을 높이 평가하면서 “여성들의 존엄을 안고 임무수행에 충실하기 바란다”고 격려했다.
김 위원장은 “하늘에서의 대결전은 무장장비 대결이기 전에 사상과 신념의 대결”이라며 “싸움의 승패는 첨단전투기가 아니라 불굴의 정신으로 무장한 비행사들에 의하여 결정된다”고 목소리를 높였다.
김 위원장은 창설 80주년을 맞이한 공군에 공동축하문을 전달하고 공군사령관에게 최고훈장인 ‘김정일훈장’ 증서를 수여했다.
행사엔 김 위원장 딸 주애도 동행했다.
주애가 북한 매체에 등장한 건 지난 9월 초 김 위원장이 전승절 80주년 기념식 참석차 방문한 중국 베이징에 동행한 이후 처음이다.
