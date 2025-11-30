트럼프 “베네수엘라 영공 폐쇄된 것으로 간주”…베네수 “침략 행위”

도널드 트럼프 미국 대통령과 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령. 연합뉴스

트럼프 행정부는 지난 9월부터 미국으로의 마약 밀매를 차단한다는 이유로 베네수엘라 인근 해역에 항공모함 전단을 보내며 베네수엘라에 대한 압박을 높여왔다. 니콜라스 마두로 대통령에 대한 축출 가능성도 공언하고 있다.

트럼프는 지난 27일 추수감사절에도 전 세계 미군과 화상으로 통화하며 해상뿐 아니라 지상에서도 베네수엘라의 마약 밀매자들을 차단하기 시작할 것이라고 말한 바 있다.

미국 연방항공청(FAA)도 지난 21일 베네수엘라 주변의 “악화하는 안보 상황과 군사 활동 고조”를 이유로 베네수엘라의 영공을 비행하는 항공사에 주의보를 발령한 바 있다.

스페인과 포르투갈, 튀르키예 국적 등의 항공사 최소 6곳이 베네수엘라행 항공편을 취소했다.