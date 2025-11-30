한국 고아 돌봤던 일본 출신 윤학자의 삶…음악극 ‘공생,원’
12월 11~15일 국립극장 달오름극장… 한일 국교 정상화 60주년 기념
1968년 11월 2일 전남 목포시에서 최초의 시민장이 치러졌다. 그 주인공은 ‘한국 고아들의 어머니’로 불리던 윤학자(1912~1968) 여사. 그의 원래 이름은 다우치 지즈코(田內千鶴子). 이름에서 알 수 있듯 윤 여사는 일본 출신이지만 당시 장례식에 16만명이던 목포 시민의 4분의 1이 참석했을 만큼 존경받았다.
그는 1919년 조선총독부 관리였던 아버지를 따라 목포에 왔다. 목포에서 학교를 마치고 음악 교사로 근무하던 1936년 고등학교 은사 소개로 공생원에서 봉사를 시작했다. 공생원은 목포의 ‘거지 대장’으로 불리던 전도사 윤치호가 고아들을 돌보기 위해 1928년 유달산 자락에 세운 보육시설이다. 윤치호와 사랑에 빠져 1938년 결혼한 그는 남편 성을 따르고 원래 이름의 두 글자를 따와 윤학자로 개명했다.
해방 이후에도 목포에 머물며 남편 윤치호와 공생원을 운영하던 그는 6·25 한국전쟁으로 남편을 잃었다. 윤치호는 공생원 원생들이 굶주리자 먹을 것을 구하러 광주에 갔다가 행방불명됐다. 빨치산에게 희생됐다는 소문이 파다했다. 이후 주변에선 일본으로 돌아가라는 권유도 받았지만, 윤 여사는 공생원을 이어받아 끝까지 아이들을 돌봤다. 그가 30년간 돌본 고아들은 3000명을 넘는다. 그의 친자식 4남매도 원생들과 똑같이 먹이고 입혔다.
윤 여사는 1963년 한국 정부로부터 훈장을 받았는데, 정부 수립 이후 외국인 여성으로 첫 수상자였다. 특히 한국과 일본의 국교 정상화(1965년) 전에 일본 국적을 가진 민간인 여성 최초의 수상자라는 의미도 지녔다. 윤 여사의 삶은 1995년 한일합작영화 ‘사랑의 묵시록’으로 만들어졌다. 이 영화는 특히 일본에서 TV로 방영돼 많은 일본인에게 감동을 줬다.
윤 여사의 별세 이후 공생원은 맏아들인 윤기 씨를 비롯한 자손들이 이어받아 운영하고 있다. 목포와 서울에 어린이집, 장애인요양원, 재활원, 자립원, 기술교육원 등도 개설했다. 그리고 일본에서도 도쿄, 오사카 등 5곳에 재일동포 독거노인 쉼터도 운영하고 있다.
국립극장이 12월 11~15일 달오름극장에서 선보이는 음악극 ‘공생,원’은 바로 윤 여사의 이야기를 다룬 작품이다. 올해 한일 국교 정상화 60주년 기념 공연의 소재로 양국 관계에서 의미 있는 인물로 윤 여사를 선택한 것이다. 작품은 공생원에서 자란 ‘범치’의 내레이션을 통해 과거와 현재를 오가며 윤 여사가 공생원을 지키기 위해 감내한 삶을 담았다.
뮤지컬 ‘날아라, 박씨!’ ‘장수탕 선녀님’과 음악극 ‘합★체’ 등을 쓴 작가 정준이 대본을 쓰고, 음악감독 겸 싱어송라이터로도 활동하는 황경은이 작곡을 맡아 6성부 아카펠라로 구성된 넘버와 국악기와 양악기가 혼재된 음악을 들려줄 예정이다. 연출은 뮤지컬 ‘트레이스 유’ 글루미 선데이’ 등을 연출한 김달중이 맡았다. 윤 여사 역은 배우 송상은과 박미용이 각각 젊은 시절과 나이 든 모습을 맡아 입체적으로 풀어낸다. 범치 역은 배우 임진웅이 맡아 작품 전반의 서사를 무게감 있게 이끈다.
이번 공연은 특히 확대된 접근성 서비스를 통해 장애인 관객의 관람 환경을 한층 강화한다. 일괄 수어 통역이 아닌 배역별 전담 수어 통역사 6명을 배정해, 등장인물의 감정을 몰입도 있게 전달한다. 또한, 국립극장 최초로 스마트 안경을 도입해, 관객이 착용한 기기에서 무대 위 상황과 대사가 실시간 자막으로 제공된다. 무대 양옆 모니터에는 극 중 일본어 대사가 한국어 자막으로 송출되며, 음성 수신기를 통한 폐쇄형 음성 해설도 제공돼 시각장애 관객이 작품의 흐름과 장면 전환을 놓치지 않도록 돕는다.
윤 여사의 외손녀이자 현재 공생재활원을 이끄는 정애라 원장은 국민일보와 전화 인터뷰를 통해 “이번 작품을 통해 아이들을 진심으로 사랑했던 윤학자의 정신이 요즘 세대에 좋은 영향을 끼치길 바란다”면서 “공연 기간 공생원 출신과 후원회에서 매일 100명 이상 보러 갈 예정”이라고 말했다. 그러면서 “과거 공생원의 원생 중에 장애인이 많았었던 만큼 이번 작품이 무장애 공연으로 선보이는 것도 의미 있게 느껴진다”고 덧붙였다.
