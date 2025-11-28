폭우에 잠긴 동남아…홍수·산사태로 3개국서 321명 사망
최근 1주일새 심한 폭우가 내린 인도네시아와 태국 등 동남아시아에서 홍수와 산사태로 321명이 숨졌다.
28일(현지시간) 로이터·AP·AFP 통신 등에 따르면 인도네시아 국가재난관리청은 폭우가 내린 수마트라섬 북부 지역에서 발생한 홍수와 산사태로 이날까지 174명이 숨지고 79명이 실종됐다고 밝혔다.
지난 26일까지 사망자 수는 23명이었고 실종자 수는 20여명이었으나 구조 작업이 이어지면서 피해자 수가 급증했다.
가장 피해가 심각한 북수마트라주에서 116명이 사망했고, 42명이 실종됐다.
이 지역 바탕 토루 마을에서는 이날 신원이 확인되지 않은 사망자 7명을 공동묘지에 매장했다.
아체주에서는 폭우가 쏟아진 뒤 산사태가 3개 마을을 덮쳐 35명이 숨졌고, 서수마트라주에서도 23명이 사망했다.
아체주와 서수마트라주에서는 주택 수천채가 침수됐으며 많은 집이 지붕까지 불어난 빗물에 잠겼다.
아체주에서만 이재민 4만7000명이 집을 잃었고, 이 가운데 1500명은 대피소로 피신했다. 재난 관리 당국은 아체주에서 진흙에 매몰된 실종자들을 찾고 있다.
일부 피해 지역에서는 도로와 다리가 무너진 데다 중장비도 부족해 구조에 어려움을 겪고 있다.
서수마트라주 아감의 조롱 타보 마을은 산비탈에 있는 탓에 산사태로 완전히 고립됐다.
이곳에서는 주민 200명이 구조대를 기다리고 있지만 다른 마을과 이어진 길이 모두 끊긴 바람에 인명피해는 아직 집계되지 않았다고 AP는 전했다.
베니 와를리스 아감군수는 “가파른 언덕에 있는 마을이어서 접근이 완전히 차단됐다”며 “사망자와 실종자를 확인하는 데 어려움을 겪고 있다”고 말했다.
인도네시아 당국은 비가 계속 내리는 데다 아직 실종자가 많아 앞으로 사망자 수가 더 늘어날 수 있다고 우려했다.
1만7000개 섬으로 이뤄진 인도네시아에서는 보통 10월부터 이듬해 4월까지 우기에 홍수와 산사태가 자주 일어난다.
최근 300년 만에 기록적 폭우가 쏟아진 태국 남부 지역에서도 홍수가 발생해 8개 주에서 사망자 수가 이날 현재 145명으로 급격히 늘었다.
특히 지난 21일 하루 동안 335㎜의 비가 내린 핫야이시 등 남부 송클라주에서만 110명이 숨졌다.
태국 재난예방관리국은 남부 12개 주에서 120만 가구, 360만명 넘게 피해를 입었다고 밝혔다.
태국 인근 말레이시아 7개 주에서도 홍수로 2명이 숨지고 3만4000명가량이 대피했다.
남아시아 국가인 인도양 섬나라 스리랑카에서도 전날 홍수와 산사태가 일어나 56명이 숨지고 21명이 실종됐다.
최근 동남아에서는 잦은 폭우로 인한 홍수와 산사태로 인명피해가 잇따르고 있다.
믈라카 해협에서 발생한 이례적 열대성 폭풍의 영향으로 최근 1주일 동안 인도네시아, 말레이시아, 태국 등지에 폭우가 쏟아졌다.
기후변화의 영향으로 태풍이나 열대성 폭풍이 더 잦아졌고 강도마저 세지면서 피해가 늘었다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
