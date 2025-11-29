“이렇게 똑똑한데 은퇴하면…” 인명구조견의 슬픈 견생 [개st하우스]

- 동물보호시설 반려마루 박현종 센터장

“구조견이 어쩌다 보호소에”…봉사동물 안타까운 속사정



입양률 단 22%…은퇴 후 방치된 봉사동물들



은퇴해도 늠름…예랑이와 윤지의 가족을 모집합니다





■ 은퇴해도 '차렷'…인명구조견 예랑이와 윤지의 가족을 모집합니다



✅늠름한 리트리버, 예랑이

13살, 중성화 수컷

은퇴 군견, 영리하고 사람을 좋아함

식탐이 많아 급여량 조절이 필요



✅활기찬 리트리버, 윤지

11살, 중성화 암컷

은퇴 군견, 사회성이 뛰어나고 애교가 많음

식탐이 많아 급여량 조절이 필요



☎️입양을 희망하는 분은 경기도 동물복지센터 반려마루로 연락해주세요

➡️ 010-7219-1800 (경기도 반려마루)



■예랑이와 윤지는 개st하우스에 출연한 168, 169번째 견공입니다(119마리 입양 완료)

-입양자에게는 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌이 동물의 나이, 크기, 생활습관에 맞는 ‘영양 맞춤사료’ 1년치(12포)를 후원합니다.



