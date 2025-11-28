이번에도 北 소행? 6년 전과 비슷한 방식으로 털린 업비트

당국 “라자루스 소행 염두 조사”

국내 최대 가상자산 거래소 업비트에서 발생한 445억원 규모 가상자산 해킹 사건의 배후로 북한 정찰총국 산하 해킹조직 라자루스가 유력하게 지목되고 있다. 사진은 28일 서울 한 지하철역에 설치된 업비트 광고. 연합뉴스

당국과 정보보안업계가 북한의 소행 가능성을 유력하게 보는 것은 이번 해킹이 과거 북한 해킹조직이 업비트에 보관된 가상자산 탈취했던 사건과 유사하기 때문이다.

라자루스는 지난 2019년 업비트에 보관된 580억원 규모의 이더리움 34만2000개를 탈취했는데 당시에도 이번 사건과 마찬가지로

올해 2월에는 두바이 소재 세계 최대 가상자산 거래소인 바이비트에서 오프라인 이더리움 지갑을 탈취하는 방식으로 약 14억6000만 달러(약 2조1000억원) 규모의 코인 탈취 사건이 발생했다. 보안 업계에서는 이 사건 역시 라자루스 그룹 소행으로 파악했다.

블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스는 지난해 한해 동안 북한과 연결된 해커들이 47차례에 걸쳐 전 세계 가상자산 플랫폼 절취 피해액의 61%에 달하는 13억4000만 달러를 훔쳤다는 분석을 내놨다.