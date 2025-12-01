팔레스 모델라인, 가천대와 시니어 모델 과정 운영
실무 중심 교육 과정 핵심
시니어 모델 방향성 제시
“단순 시니어 모델 교육 기관을 넘어선 ‘시니어 문화예술 플랫폼’으로 도약하도록 최선을 다하고 있습니다.”
시니어 모델 출신 장원준 대표가 이끄는 ‘팔레스 모델라인’은 가천대학교와 손잡고 인생의 두 번째 봄을 맞이하려는 시니어 모델 희망자를 대상으로 ‘시니어 모델 지도자 양성과정’을 운영 중이라고 1일 밝혔다. 시니어 모델 지도자 양성과정은 올해 하반기부터 실무 중심 교육으로 이뤄지고 있다.
장 대표는 “시니어 문화는 미래를 열어갈 핵심 콘텐츠”라며 “시니어는 대한민국의 품격과 문화를 세계에 전달하는 새로운 무대의 주인공”이라고 설명했다.
가천대뿐만 아니라 여러 평생교육원에서 시니어 모델 전문 교육 과정을 운영 중인 팔레스 모델라인은 15주 시니어 모델 지도자 과정을 운영하며 교육생들이 국내외 패션쇼 참여 경험을 꾸준히 쌓고 시니어 모델 지도자까지 활동할 수 있도록 실제 모델 활동과 연계하는 실무 중심 시스템을 갖추고 있다.
특히 지난 6월 ‘팔레스 모델라인 호국보훈의 달 맞이 후원 패션쇼’를 성공적으로 개최하며 시니어 모델 문화의 새로운 방향을 제시했다. 또 동대문DDP 패션쇼, 중국 해외 패션쇼 등을 진행하며 한국 시니어 문화예술의 국제적 위상을 높여왔다. 내년에도 동대문 DDP 패션쇼 및 국내 패션쇼 및 글로벌 프로젝트를 연이어 열 준비를 하고 있다.
장 대표는 시니어 모델 양성에 대해 “시니어가 자신의 삶을 예술로 표현하고, 잃어버린 자존감을 회복할 수 있도록 돕는 것이 우리의 핵심 가치”라며 “누구나 자신의 이야기를 예술로 풀어낼 수 있는 ‘삶의 무대’를 만드는 것이 우리의 목표”라고 강조했다.
이를 위해 팔레스 모델라인의 교육 과정은 스트레칭, 워킹, 포즈, 프로필 촬영, 의상점검 등 실제 쇼 현장에서 활용가능한 실무 중심 커리큘럼으로 구성돼 있다. 또한 이화선 슈퍼모델, 김유리 이화여대 모델학과 교수 등이 특강을 진행할 뿐만 아니라 시니어 모델 출신으로 패션위크 다수 참가 및 수상 경력을 보유한 장 대표 역시 과정에 참여한다.
장 대표는 “15주 과정 수료 후에는 에이전시 투어를 통해 실제 모델 활동과 연계할 수 있는 기회도 제공하는 등 차별화 된 전문성을 가지고 있다”며 “시니어가 용기를 갖고 멋진 두 번째 무대를 준비하고 이끌 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.
김민 기자 ki84@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사