“수고했다” 장교 아들 어깨 두드린 이재용…母 임세령도 현장 참석
홍라희·박현주 등 친인척 대거 참석
미국 시민권을 포기하고 해군 장교로 입대한 이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호(25)씨가 정식 장교로서 첫 발을 내딛었다. 이씨가 임관식에서 기수 대표로 제병 지휘에 나선 현장에는 이 회장 뿐만 아니라 모친 임세령 대상홀딩스 부회장도 함께 했다.
이씨는 28일 오후 경남 창원시 해군사관학교에서 열린 학사사관후보생 139기 임관식에서 기수 대표로 제병 지휘를 했다. 남자 62명·여자 21명 등 총 83명의 후보생 전체를 통솔하는 ‘대대장 후보생’으로서의 지휘다.
이날 임관식에는 이 회장과 임 부회장 뿐만 아니라 이씨의 친인척이 대거 참석했다. 할머니인 홍라희 전 삼성미술관 리움 관장, 고모인 이서현 삼성물산 사장 등도 이씨의 임관을 지켜봤다. 외할머니인 박현주 상암커뮤니케이션즈 부회장, 이모인 임상민 대상 부사장 등도 이씨를 축하하기 위해 현장을 찾았다. 홍 전 관장과 박 부회장 등은 이씨의 초등학교 졸업식 때도 나란히 참석한 바 있다.
이씨는 해군 소위로 임관해 통역 장교로 근무할 예정이다. 복무기간은 교육 훈련 기간을 포함해 총 39개월이다.
이씨는 지난 9월15일 대한민국 해군 장교 후보생으로 입영했다. 2000년 미국에서 태어난 선천적 복수국적자인 이씨는 해군 장교로 복무하기 위해 미국 시민권을 포기했다. 이후 학사사관후보생으로서 11주의 교육·훈련을 받았다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사