한국창의정보문화학회-인천용현초 ‘교사 게임리터러시 교육’ 협약

한국창의정보문화학회 제공

이번 협약은 게임리터러시 교육을 단순한 게임 이해 단계에서 벗어나, AI 시대에 요구되는 비판적 사고·창의적 문제 해결·디지털 시민성 등 핵심 역량을 기르는 미래형 교육 분야로 확장하려는 학회의 방향성과 맞닿아 있다.

학회는 그동안 교사 및 예비교사 대상 교육을 통해 게임리터러시의 교육적 효과를 실증해 왔으며, 이번 협약을 통해 학교 현장에서 실천 가능한 교육 모델을 더욱 안정적으로 확산할 계획이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲교사 대상 게임리터러시 직무연수 프로그램 보급 및 홍보 ▲디지털·AI·메타버스 기반 창의교육 콘텐츠 확산 ▲교육과정 및 연수 강사진 인력풀 교류 ▲회원·소속 교원 우대 정책 운영 등 다양한 분야에서 협력하게 된다. 또한 상호 인적·물적 자원을 공유하여 학교 현장에서 적용 가능한 창의교육 생태계를 조성하는 데 공동으로 힘쓸 예정이다.

이재호 한국창의정보문화학회 학회장은 “이번 협약은 학회와 학교가 함께 미래형 교육 패러다임을 만들어 가는 중요한 발걸음”이라며 “교사가 AI·메타버스·게임 기반 콘텐츠를 수업에서 자신 있게 활용할 수 있도록 실천적 지원 체계를 강화하겠다”고 전했다.