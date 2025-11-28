오늘 ‘마마 어워즈’…홍콩 참사 추모 및 레드카펫 취소

본 시상식은 예정대로 생중계

이번 행사에서는 알파드라이브원, 베이비몬스터, 엔하이픈, 하츠투하츠, 투어스(TWS), 스트레이 키즈, 제로베이스원, 지드래곤 등 K팝 톱스타들이 다수 출연진 명단에 이름을 올렸다.