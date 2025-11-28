박현경, 日 히라타그룹과 후원 계약 연장

박현경과 히라타그룹 준 후지타 대표(오른쪽). 넥스트크리에이티브

이번 재계약은 올해 종료 예정이던 기존 후원 계약을 내년까지 1년 더 연장하는 것으로, 박현경은 2026 시즌에도 모자 챙 우측에 히라타 로고를 부착하게 된다.