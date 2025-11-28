한숙경 전남도의원, ‘2025 지방자치콘텐츠대상’ 행정·경제 부문 수상

지역경제 활성화 의정활동 공적 인정받아



산업 다변화·구조 전환에 기여 평가



전남도 1400억원 규모 사업…현장 정책 실현 사례

한숙경 의원(더불어민주당·순천7)이 27일 국회의원회관 대회의실에서 열린 ‘2025 지방자치콘텐츠대상’ 시상식에서 표창을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 전남도의회 제공

한숙경 전남도의원(사진, 순천7)이 ‘2025 지방자치콘텐츠대상’ 시상식에서 행정·경제 분야 한국지방행정연구원장 표창을 수상했다.



이번 수상은 한 의원의 지역경제 활성화를 위한 실효성 있는 정책 개발에 기여한 공로를 인정받은 결과다.



28일 전남도의회에 따르면 전날 서울 국회의원회관 대회의실에서 열린 행사는 AI 지자체성장포럼·시상식 조직위원회(신정훈·어기구·서범수·양부남·조인철 의원)가 주최하고 한국지방행정연구원·한국지방자치학회·인문콘텐츠학회가 공동 주관했다.



심사위원단은 한 의원이 대표 발의한 ‘전라남도 화장품산업 육성 조례’를 주요 공적 중 하나로 제시했다. 해당 조례는 전남의 천연자원과 연구 기반을 토대로 K-뷰티 산업을 지역 핵심 전략산업으로 육성하기 위한 지원체계를 담고 있다.



이후 전남도는 화장품산업 육성 기본계획 수립, 원료·표준·R&D 기반 구축, 기업 지원 프로그램 확대 등 체계적 실행체계를 마련한 바 있다.



전남도가 추진 중인 총 1400억원 규모의 실증·R&D 사업과 기업 제품개발 지원, 수출 판로 확장 정책은 해당 조례가 현장에서 실제 산업 육성 정책으로 이어진 대표적 사례로 평가된다.



심사단은 이를 두고 지역경제의 구조 전환과 산업 다변화에 실질적으로 기여한 정책이라고 평가했다.





한숙경(사진) 의원은 “지역의 잠재력을 산업화로 연결하는 정책은 결국 주민의 삶과 지역경제를 살리는 길”이라며 “앞으로도 미래 산업 기반을 넓히고 지역 성장 동력을 키우는 의정활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한숙경 전남도의원(, 순천7)이 ‘2025 지방자치콘텐츠대상’ 시상식에서 행정·경제 분야 한국지방행정연구원장 표창을 수상했다.이번 수상은 한 의원의 지역경제 활성화를 위한 실효성 있는 정책 개발에 기여한 공로를 인정받은 결과다.28일 전남도의회에 따르면 전날 서울 국회의원회관 대회의실에서 열린 행사는 AI 지자체성장포럼·시상식 조직위원회(신정훈·어기구·서범수·양부남·조인철 의원)가 주최하고 한국지방행정연구원·한국지방자치학회·인문콘텐츠학회가 공동 주관했다.심사위원단은 한 의원이 대표 발의한 ‘전라남도 화장품산업 육성 조례’를 주요 공적 중 하나로 제시했다. 해당 조례는 전남의 천연자원과 연구 기반을 토대로 K-뷰티 산업을 지역 핵심 전략산업으로 육성하기 위한 지원체계를 담고 있다.이후 전남도는 화장품산업 육성 기본계획 수립, 원료·표준·R&D 기반 구축, 기업 지원 프로그램 확대 등 체계적 실행체계를 마련한 바 있다.전남도가 추진 중인 총 1400억원 규모의 실증·R&D 사업과 기업 제품개발 지원, 수출 판로 확장 정책은 해당 조례가 현장에서 실제 산업 육성 정책으로 이어진 대표적 사례로 평가된다.심사단은 이를 두고 지역경제의 구조 전환과 산업 다변화에 실질적으로 기여한 정책이라고 평가했다.한숙경() 의원은 “지역의 잠재력을 산업화로 연결하는 정책은 결국 주민의 삶과 지역경제를 살리는 길”이라며 “앞으로도 미래 산업 기반을 넓히고 지역 성장 동력을 키우는 의정활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지