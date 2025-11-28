누리호 실린 KAIST 큐브위성, 우주 검증 본격 착수

KAIST 연구진이 만든 'K-히어로' 큐브위성(오른쪽 아래)이 누리호에서 사출되고 있는 모습. KAIST 제공

K-히어로는 27일 오전 4시쯤 미국 애리조나 SatNOGS 지상국에서 첫 비콘 신호가 확인됐다. 이후 글로벌 지상국에서 10회 이상 신호가 수신됐으며, 같은 날 정오 한국항공우주연구원(KARI) 지상국에서도 비콘 수신에 성공하면서 정상적인 궤도 안착과 초기 위성 상태의 안정성이 검증됐다. 위성 통신 안테나 4개도 성공적으로 전개된 것으로 확인됐다.

최 교수는 “이번 임무의 성공은 실험실의 기초 물리연구에서 시작된 플라즈마 전기추력기 기술이 우주 검증 단계까지 이른 뜻깊은 성과”라며 “국내 소형위성 전기추력기 상용화의 중요한 전환점이 될 것”이라고 설명했다.