국민의힘, ‘성추행 의혹’ 장경태 의원 사퇴 촉구…“성평등 도전 응원? 역겨운 두 얼굴”

입력:2025-11-28 12:50
더불어민주당 장경태 의원이 27일 국회에서 취재진 질문을 받으며 이동하고 있다. 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 한 여성이 장 의원을 준강제추행 혐의로 고소한 사건을 서울 영등포경찰서로부터 이첩받고 사실관계 확인에 들어간 것으로 알려졌다. 장 의원은 페이스북을 통해 "전혀 사실이 아닌 허위 무고와 관련 음해에 대해 법적 조치를 포함해 강력 대응하겠다"며 의혹을 전면 부인했다.연합뉴스


국민의힘은 28일 성추행 의혹으로 고소 당한 장경태 더불어민주당 의원에 대해 “즉각 의원직을 사퇴하고 수사에 임하라”고 촉구했다.

최수진 국민의힘 원내수석대변인은 ‘장경태 의원의 역겨운 두 얼굴’이라는 제목의 논평을 내고 “2021년 3월 8일 장 의원은 ‘세계 여성의 날’을 맞아 손을 번쩍 들어 올리며 ‘성평등을 위한 모든 도전을 응원한다’고 외쳤다”며 “그랬던 그가 뒤로는 자신의 위력에 저항할 수 없는 여성 비서관을 상대로 끔찍한 성추행을 저질렀다는 의혹이 제기됐다”고 했다.

그는 이어 “성평등을 외치던 그 입과 손으로 자신의 지위만 믿고 힘없는 부하 직원 인권을 유린한 것”이라며 “이것이 더불어민주당이 말하는 여성인권인가. 참으로 인면수심이 아닐 수 없다”고 비판했다. 그러면서 “이는 단순한 성비위를 넘어, 국회의원이라는 우월적 지위를 이용해 약자인 보좌진을 유린한 악질적인 ‘권력형 성폭력’이자 ‘최악의 갑질’”이라고 꼬집었다.

최 수석대변인은 이어 “더불어민주당에도 경고한다”며 “이번에도 ‘피해 호소인’ 운운하며 제 식구 감싸기로 뭉갤 생각은 꿈도 꾸지 마시라”고 경고했다.

국민의힘 여성 의원들도 공동 성명서를 내고 장 의원의 제명 등 민주당 차원의 책임있는 조치를 촉구했다. 이들은 “더불어민주당 내 선출직 의원과 관계자들의 성범죄 사건은 굵직한 것만 추려도 30여건”이라며 “충남지사, 부산시장 성범죄를 비롯해 피해호소인이라는 신조어를 등장시켰던 서울 시장 성범죄 사건, 가장 최근에는 더불어민주당 국회의원이 자신의 보좌진에게 몹쓸 짓을 해 제명되는 사건까지 발생했었다”고 지적했다. 그러면서 “물불을 가리지 않는 민주당의 성범죄, 그 끝은 어디인가”라고 덧붙였다.

국민의힘 여성 의원들은 더불어민주당에 “초록이 동색이라는 비판을 피하고 싶다면 지금 당장 장 의원을 제명하라”며 “민주당 정청래 당대표를 비롯한 지도부는 당장 피해자 앞에 무릎 꿇고 사죄해야 한다”고 강조했다.

정우진 기자 uzi@kmib.co.kr

정우진 기자
정우진 기자
국민일보 정우진 기자입니다.
