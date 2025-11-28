무인편의점 등에 놓고 간 카드 127차례 사용한 30대 구속

A씨는 지난달 1일부터 지난 3일까지 무인 매장에서 피해자들이 두고 간 신용카드 21개를 챙긴 뒤 127차례에 걸쳐 49만원을 사용한 혐의를 받고 있다.

신용카드·지갑 등 귀중품 등이 발견되면 즉시 유실물 신고를 하고,

무인 매장 이용자들도 신용카드나 지갑을 발견하면 경찰이나 카드사에 신고해주시기 바란다”며 “

점주와 이용자가 함께 협력하면 피해를 최소화할 수 있다”고 말했다.