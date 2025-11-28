이 대통령 지지율 60%…2주 연속 유지[한국갤럽]
‘외교’ 긍정평가 압도적 1위
이재명 대통령의 국정 지지율이 2주 연속 60%를 기록했다는 여론조사 결과가 28일 나왔다.
한국갤럽이 지난 25~27일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 의견을 물은 결과 응답자 60%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. ‘잘못하고 있다’는 지난주보다 1%포인트 오른 31%를 기록했다. ‘의견 유보’는 9%였다.
이 대통령 지지율은 11월 첫째 주 63%에서 둘째 주 59%로 하락했다가 셋째 주 60%대를 회복해 2주째 유지했다.
직무수행을 긍정 평가한 이유로는 ‘외교’가 43%로 전주에 이어 1위를 차지했다. 응답 비율은 전주 34%에서 43%로 9%포인트 상승했다. 중동·아프리카 순방이 영향을 미친 것으로 보인다. 이어 ‘경제·민생’(11%), ‘직무 능력·유능함’(6%) 등이 뒤를 이었다.
부정 평가 이유는 ‘경제·민생’(14%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’(12%), ‘전반적으로 잘못한다’(8%) 순이었다.
이 대통령 지지율을 지역별로 보면 광주·전라가 84%로 가장 높았으나 전주 대비 5%포인트 하락했다. 반면 46%로 가장 낮은 지지율을 기록한 대구·경북은 같은 기간 5%포인트 올랐다. 인천·경기, 부산·울산·경남은 각 60%, 서울 57%, 대전·세종·충청 55%로 대구·경북을 제외한 모든 지역에서 과반을 차지했다.
연령별로는 70대 이상(47%)을 제외한 모든 연령대에서 50%를 넘어섰다. 40대(77%)와 50대(70%)에서 특히 높았다.
이념 성향별로는 진보층 85%, 보수층 36%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 중도층은 64%로 전주 대비 2%포인트 하락했다.
이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 44.9%, 응답률은 11.9%다.자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
