이 대통령 지지율 60%…2주 연속 유지[한국갤럽]

‘외교’ 긍정평가 압도적 1위

이재명 대통령이 지난 9월 18일 서울 용산 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령의 국정 지지율이 2주 연속 60%를 기록했다는 여론조사 결과가 28일 나왔다.

이어 ‘경제·민생’(11%), ‘직무 능력·유능함’(6%) 등이 뒤를 이었다.

반면 46%로 가장 낮은 지지율을 기록한 대구·경북은 같은 기간 5%포인트 올랐다.

인천·경기, 부산·울산·경남은 각 60%, 서울 57%, 대전·세종·충청 55%로 대구·경북을 제외한 모든 지역에서 과반을 차지했다.

