한국인 대학생 살해 주범, 캄보디아 프놈펜서 체포

캄보디아 범죄 단지에서 한국인 대학생 고문·살해한 중국동포(이른바 '조선족')가 현지 경찰에 붙잡혔다.
캄보디아 수사당국은 28일(현지시간) 수도 프놈펜에서 살인 등 혐의를 받는 중국동포 리모씨를 전날 체포한 것으로 전해졌다.
리씨는 새벽 시간에 프놈펜의 한 식당에서 다른 이들과 식사하다가 검거된 것으로 알려졌다. 외교가 관계자는 "어제 (현지 수사당국이) 체포했다"면서도 "수사가 진행 중이어서 구체적 내용은 밝힐 수 없다"고 말했다.
캄보디아 주재 한국대사관도 현지 수사당국으로부터 주범을 체포했다는 사실을 통보받았으며 리씨를 국내로 송환할 수 있는지도 검토할 예정인 것으로 전해졌다.
리씨는 지난 8월 캄보디아 깜폿주 보코산 인근에서 20대 한국인 대학생 박모씨를 고문하고 살해한 혐의를 받는다.
박씨는 지난 7월 17일 가족에게 "현지 박람회에 다녀오겠다"고 말한 뒤 캄보디아로 출국했고, 범죄 단지인 이른바 '웬치'에 감금돼 고문당했고, 지난 8월 보코산 일대에 주차된 차량 안에서 살해된 채 발견됐다.
박씨를 살해한 혐의(살인과 사기) 등을 받는 30∼40대 중국인 3명은 지난달 캄보디아 법원에 구속 기소됐다.
신창호 선임기자 procol@kmib.co.kr
