전남도, 겨울철 농업재해 예방 총력…시설 특별점검

22개 시군서 20곳씩 총 440곳 점검

겨울철 농업재해 대비 특별점검-시설하우스. 전남도 제공

전남도가 겨울철 강풍·폭설 등으로 인한 농업재해를 예방하기 위해 도내 22개 시군을 대상으로 ‘겨울철 농업재해 대비 특별점검’을 실시했다.