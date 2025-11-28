전남도, 겨울철 농업재해 예방 총력…시설 특별점검
22개 시군서 20곳씩 총 440곳 점검
전남도가 겨울철 강풍·폭설 등으로 인한 농업재해를 예방하기 위해 도내 22개 시군을 대상으로 ‘겨울철 농업재해 대비 특별점검’을 실시했다.
점검은 최근 기상이변으로 인한 농업시설 피해가 빈번해짐에 따라 사전 예방 중심의 현장 안전관리 강화를 목표로 지난 13일까지 3주간 22개 시군에서 각 20곳씩, 총 440곳의 농업시설을 대상으로 진행됐다.
특히 최근 3년간 재해가 발생했거나 피해 위험이 큰 시설하우스와 과수시설 등 취약시설 위주로 집중 점검했다. 주요 점검 항목은 ▲비닐하우스 골조 안전상태 ▲내재해 규격 준수 확인 ▲배수로 및 지지대 관리 여부 ▲난방·전기시설 안전관리 등이다. 현장에서 농가를 대상으로 농업재해 사전 대비 요령을 안내하고, 지도 후 조치 이행 여부를 직접 확인했다.
전남도는 이번 점검을 통해 시설물의 노후·파손 등 안전에 취약한 요인을 사전에 보완하고, 농업인 스스로 재해 예방을 실천할 수 있는 환경 조성에 주력했다.
유덕규 전남도 식량원예과장은 28일 “이번 특별점검은 농업시설물의 재해 취약성을 미리 점검해 피해를 최소화하기 위한 조치”라며 “앞으로도 지속적인 현장 점검을 하고, 재해 발생 시 신속 대응 체계를 가동해 농업인의 피해를 최소화하겠다”고 말했다.
전남도는 2026년 3월까지 4개월 동안 겨울철 농업재해를 대비해 비상상황 관리체계를 구축해 운영할 예정이다.
