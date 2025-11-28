‘따뜻한 오후, 고양이와 마주한 삶의 순간’… 김미영 작가 초대전

갤러리 로, ‘따뜻한 오후 展’ 개최… 일상 속 평화·안락함을 고양이 이미지로 풀어내

12월 12일까지 전시… 현대적 색채로 담아낸 감성 풍경

“평범한 삶에서 발견되는 행복 희망 추억 위로를 고양이라는 존재를 통해 전달하고 싶었다”며 “작품 속 고양이의 자리에 나를 투영해보면 따뜻한 오후의 행복을 느끼게 될 것”이라고 말했다.