미국 백악관 인근에서 주방위군 군인에게 총격을 가한 아프가니스탄 국적 남성이 과거 미군과 협력해 탈레반과 싸운 아프간 군인 출신인 것으로 밝혀졌다.
제닌 피로 워싱턴DC 검사장은 27일(현지시간) 관계기관 합동 브리핑에서 전날 워싱턴DC에서 주방위군 2명에 총격을 가한 용의자는 아프가니스탄 국적 남성 라마눌라 라칸왈(29)이라고 밝혔다.
뉴욕타임스(NYT)와 월스트리트저널(WSJ) 등 미국 매체들은 라칸왈이 미국 중앙정보국(CIA)이 조직·훈련하고 아프간인들로 구성된 대테러 부대인 '제로 부대'(Zero Units) 소속으로 활동했다고 일제히 보도했다.
제로 부대는 아프간에서 미국의 '테러와의 전쟁'을 도와 탈레반 등 테러리스트로 의심되는 사람들을 습격해 체포·살해하는 전투 임무를 수행한 조직이다.
그러나 이런 과정에서 각종 잔혹 행위를 저질렀다는 지적을 받는 등 잔인함으로 악명 높았으며 언론인과 인권단체들은 그들을 "처형단"(death squads)이라 불렀다고 NYT는 전했다. .
하지만 CIA는 제로 부대의 잔혹 행위를 부인하며 탈레반의 선전이라고 주장해왔다.
NYT는 “라칸왈은 아프간 남부 칸다하르에서 활동했다”면서 “그가 정신건강 문제로 고통받고 있었으며 제로 부대가 일으킨 인명 피해 때문에 불안한 상태였다”고 전했다.
라칸왈은 CIA와 협력한 전력 덕분에 미군이 2021년 아프간에서 철수할 때 같이 빠져나올 수 있었다. 미국은 트럼프 1기 행정부에서 탈레반과 평화협정을 체결하고 아프간 철군을 약속했으며 실제 철군은 전임 바이든 행정부에서 이뤄졌다.
당시 미군 철수를 앞두고 탈레반이 공세를 강화하자 아프간 정규군은 속절없이 무너졌고, 탈레반을 두려워한 아프간 국민 수만명이 나라에서 탈출하려고 공항으로 몰려들면서 대혼란이 벌어졌다.
제로 부대는 미국 시민과 아프간 협력자들의 피난을 돕는 등 미군 철수에 중요한 역할을 했으며 아프간에 남을 경우 탈레반의 보복이 확실시됐기에 부대원 다수가 미국으로 대피했다고 전·현직 당국자들이 NYT에 전했다.
ABC뉴스에 따르면 라칸왈은 바이든 행정부가 2021년에 미국으로 데려온 아프간 난민 7만6천명 중 한명이며 그는 작년에 미국에 망명을 신청해 트럼프 2기 행정부인 지난 4월 망명을 허가받았다.
트럼프 행정부는 바이든 행정부가 라칸왈 같은 아프간 협력자 수만명을 미국으로 데려오면서 미국에 위협이 될 가능성 등 신원을 제대로 검증하지 않아 이번 사건이 일어났다고 보고 있다.
신창호 선임기자 procol@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
美주방위군 총격범, CIA 소속 아프간 대테러부대 전력
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사