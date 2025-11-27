시사 전체기사

양주시, 12월 지역화폐 인센티브 150만원으로 확대

입력:2025-11-27 22:42
공유하기
글자 크기 조정

경기 양주시가 12월 한 달 동안 양주사랑카드 인센티브 지급한도를 확대한다.

양주시는 연말을 맞아 지역화폐 ‘양주사랑카드’의 월 인센티브 지급한도를 기존 30만원에서 150만원으로 대폭 늘린다고 27일 밝혔다.

인센티브 지급률은 11월과 동일하게 10%로 유지돼 시민들은 카드 충전 시 월 최대 15만원의 혜택을 받을 수 있으며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다.

이번 확대는 양주시가 지역사랑상품권 발행 우수 지자체로 선정된 데 따른 것으로, 연말까지 진행 중인 ‘사용액 5% 캐시백 이벤트’와 함께 소비심리 회복과 소상공인 매출 증대에 긍정적인 효과가 기대된다.

시 관계자는 “인센티브 지급률 유지와 한도 확대가 얼어붙은 소비심리 회복과 소상공인의 경영 안정에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

양주사랑카드는 지역 내 8700여개 음식점, 학원 등 가맹점에서 사용할 수 있으며, 신규 가맹점 등록은 양주시청 지역경제과를 통해 가능하다. 시는 앞으로도 양주사랑카드를 활용한 다양한 정책을 통해 지역경제 활성화를 지속 추진할 계획이다.

양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
민주당 장경태 ‘성추행 의혹’ 피소…“허위·무고 강력대응”
檢, ‘손흥민 임신 협박’ 20대 여성에 징역 5년 구형
“때렸지만 죽이진 않았다”…청주 실종 여성 SUV는 왜 유기됐나
아빠뻘 대리기사 차에 매달고 1.5㎞ 질주…끝내 사망
홍콩 아파트 화재 44명 사망 참사…과실치사 혐의 남성 3명 체포
3년간 중간·기말고사 시험지 빼돌린 엄마…딸은 매번 전교 1등
여성 3명 평택 아파트서 추락사…10대 2명·20대 1명
돈을 이렇게 많이 풀고… 고환율이 ‘서학 개미 탓’이라고요?
국민일보 신문구독