실종 44일만에 주검으로…청주 50대 여성
경찰 전 연인 구속영장 신청
충북 청주에서 퇴근길에 실종됐던 50대 여성 A씨가 44일 만에 주검으로 발견됐다.
충북경찰청은 27일 오후 음성군의 한 모처에서 A씨의 시신을 발견했다.
경찰은 A씨의 전 연인 김모(50대)씨로부터 “A를 살해한 뒤 시신을 거래처에 유기했다”는 진술을 확보하고 그가 지목한 폐기물업체를 수색했다.
경찰은 이날 김씨에게서 범행 일체를 자백받았으며 죄명을 폭행치사에서 살인 혐의로 변경해 이날 안에 구속영장을 신청할 예정이다.
A씨는 지난달 14일 오후 6시 10분쯤 청주시 옥산면의 한 회사에서 자신의 SUV를 몰고 퇴근하는 모습이 인근 CCTV에 찍힌 것을 마지막으로 생사가 확인되지 않았다.
경찰은 두 사람이 교제하다가 결별한 뒤에도 이성 문제로 여러 차례 다툰 점 등을 토대로 김씨가 앙심을 품고 A씨를 살해했을 가능성에 무게를 두고 수사를 벌여왔다.
김씨는 진천군의 한 거래업체에 SUV를 숨겨둔 사실과 SUV를 몰아 충주시 소재 충주호로 이동한 사실 등을 추궁받자 범행을 자백한 것으로 알려졌다.
김씨가 충주호에 유기한 A씨의 SUV는 전날 오후 인양됐다.
경찰은 김씨의 신병을 확보해 정확한 범행 동기 등을 조사할 예정이다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
