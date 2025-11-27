16개월 영아 학대 사망…친모·계부 구속

27일 오전 경기도 의정부시 가능동 의정부지방법원에서 아동학대살해 혐의로 구속영장이 청구된 친모 A씨(25)와 계부 B씨(33)가 구속 전 피의자 심문을 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

A씨와 B씨는 지난 23일 포천시 선단동의 한 빌라에서 16개월 된 C양을 학대해 사망에 이르게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 당시 “아이가 밥을 먹다 숨을 쉬지 않는다”고 119에 신고했고, 출동한 구급대는 심정지 상태의 C양을 병원으로 이송했으나 치료 중 끝내 숨졌다.

의료진은 아이의 몸 곳곳에서 멍과 여러 상처가 발견되자 아동학대 의심 신고를 했고, 경찰은 국립과학수사연구원 부검 결과 1차 구두 소견에서 ‘외상성 쇼크’가 사인으로 확인됐다는 통보를 받은 뒤 두 사람을 긴급체포했다.