시사 전체기사

16개월 영아 학대 사망…친모·계부 구속

입력:2025-11-27 21:48
공유하기
글자 크기 조정
27일 오전 경기도 의정부시 가능동 의정부지방법원에서 아동학대살해 혐의로 구속영장이 청구된 친모 A씨(25)와 계부 B씨(33)가 구속 전 피의자 심문을 위해 법정으로 이동하고 있다. 연합뉴스

경기 포천시에서 16개월 영아를 학대해 숨지게 한 혐의를 받는 친모와 계부가 구속됐다.

의정부지법은 27일 오후 친모 A씨(25)와 계부 B씨(33)에 대해 도주 우려를 이유로 구속영장을 발부했다.

두 사람은 이날 오전 아동학대살해 혐의로 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 출석했다.

이들은 “혐의 인정하는가” “아기가 사망할 거라고 생각 못 했나” “어떻게 학대했느냐” 등 취재진의 질문에 대답을 하지 않고 법원 안으로 들어갔다.

A씨와 B씨는 지난 23일 포천시 선단동의 한 빌라에서 16개월 된 C양을 학대해 사망에 이르게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 당시 “아이가 밥을 먹다 숨을 쉬지 않는다”고 119에 신고했고, 출동한 구급대는 심정지 상태의 C양을 병원으로 이송했으나 치료 중 끝내 숨졌다.

의료진은 아이의 몸 곳곳에서 멍과 여러 상처가 발견되자 아동학대 의심 신고를 했고, 경찰은 국립과학수사연구원 부검 결과 1차 구두 소견에서 ‘외상성 쇼크’가 사인으로 확인됐다는 통보를 받은 뒤 두 사람을 긴급체포했다.

A씨는 전남편과의 사이에서 C양을 낳았으며, 현재 임신 8개월 상태로 사실혼 관계의 B씨와 함께 살고 있었던 것으로 파악됐다.

두 사람은 “넘어져서 다친 것이다” “반려견과 놀다 생긴 상처”라며 학대 혐의를 부인하고 있다.

의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
민주당 장경태 ‘성추행 의혹’ 피소…“허위·무고 강력대응”
檢, ‘손흥민 임신 협박’ 20대 여성에 징역 5년 구형
“때렸지만 죽이진 않았다”…청주 실종 여성 SUV는 왜 유기됐나
아빠뻘 대리기사 차에 매달고 1.5㎞ 질주…끝내 사망
홍콩 아파트 화재 44명 사망 참사…과실치사 혐의 남성 3명 체포
3년간 중간·기말고사 시험지 빼돌린 엄마…딸은 매번 전교 1등
여성 3명 평택 아파트서 추락사…10대 2명·20대 1명
돈을 이렇게 많이 풀고… 고환율이 ‘서학 개미 탓’이라고요?
국민일보 신문구독