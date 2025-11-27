金총리, ‘계엄 버스’ 탑승 경징계에 재검토 지시…“중한 문제 있어”

전역 앞둔 육군 법무실장, 근신 징계에

김 총리 “엄정하게 다시 검토하라” 주문

버스 탑승자 34명 후속 징계 신호탄

김민석 국무총리가 27일 충북 음성군 코스메카코리아에서 국가정책조정회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

다른 탑승자들도 사안의 중대성에 맞는 징계를 받아야 한다는 메시지로도 읽힌다.