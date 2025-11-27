이강인 투입 후 PSG, 토트넘 제압…주연 꿰차는 이강인

PSG의 이강인이 27일(한국시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 토트넘과의 2025~2026 UCL 리그 페이즈 5차전에서 볼경합을 하고 있다. AFP연합뉴스

카로운 코너킥으로 결승골의 기점 역할을 했 다. 후반 20분 이강인이 차올린 코너킥이 문전 혼전 상황을 유도했고, 윌리안 파초가 득점으로 마무리했다. 이강인은 후반 22분 페널티 아크 오른쪽에서 중거리 슛도 시도했지만 아쉽게 골키퍼의 손끝에 걸렸다.

