제27회 가천효행대상 시상식 개최…효행 격려
가천문화재단은 27일 가천교육관 가천재에서 ‘제27회 가천효행대상 시상식’을 개최했다. 이날 행사에는 이길여 가천대학교 총장을 비롯해 윤성태 가천문화재단 이사장, 이태훈 가천대길병원 의료원장 등이 참석해 수상자들의 진심 어린 효행을 격려했다.
시상식이 열린 가천재는 가천문화재단 설립자인 이 총장이 전통문화의 보존과 전파를 위해 최기영 대목장을 비롯한 당대 최고의 장인들과 함께 지은 국보급 전통 한옥이다.
시상은 4개 부문의 18명에게 진행됐다. 부모님을 공경하며 참된 효를 실천해 온 청소년들을 격려하는 ‘가천효행상’ 남학생 부문은 ▲대상 김재우(24·한성대3), ▲본상 김지후(15·석동중3), 이한웅(18·부산관광고3) ▲특별상 박유니티(12·남북사랑학교6), 송영광(15세·지구촌고1), 심성현(17·경민IT고2) 등이다. 심의위원들의 열띤 논의를 거쳐 가천효행상 부문에서 남학생 특별상 수상자가 1명 더 선정됐다.
여학생 부문은 ▲대상 이지원(23세·가천대4) ▲본상 전지효(11·서울세명초5), 최서연(21·충남대2) ▲특별상 박지예(21·경인교대3), 정해원(17·부산문화여고1) 등이 이름을 올렸다.
머나먼 타국에서 이주하여 지극정성으로 가족을 돌본 효부를 격려하는 ‘다문화효부상’은 ▲대상 윤지수(35·전북 김제·필리핀 출생) ▲본상 배주현(41·부산·중국 출생), 정은경(41·부산·베트남 출생) 등이다.
다문화가정의 행복과 안정을 위해 물심양면으로 도움을 아끼지 않은 단체를 격려하는 ‘다문화도우미상’에는 ▲대상 꿈쟁이지역아동센터(인천) ▲특별상 글로벌미션센터(경기 안산)가, 효행교육을 장려하기 위한 ‘효행교육상’에는 ▲대상 벤자민인성영재학교(충남 천안) ▲특별상 안미림 교사(신명여고) 등이 영예를 안았다.
수상자에게는 총 장학금(상금) 1억100만원의 상금과 상패가 증정됐다. 대상 수상자에게는 장학금(상금) 1000만원, 본상 수상자에게는 각각 장학금(상금) 500만원, 특별상 수상자에게는 각각 장학금(상금) 300만원의 부상도 수여됐다. 특히 가천효행상과 다문화효부상 수상자들에게는 100만원 상당의 무료 종합건강검진권 2장과 함께 가천대 길병원 입원진료비 평생 감액 혜택도 제공됐다.
이 총장은 “27년간 이어진 가천효행대상의 의미는 바로 여러분처럼 묵묵히 효를 실천하는 학생들을 칭찬하고 우리 사회의 귀감으로 삼기 위함”이라며 “효는 단순한 미덕을 넘어 가족을 보듬고 사회를 따뜻하게 만드는 원동력”이라고 강조했다. 이어 “앞으로도 지금처럼 진심을 다해 부모님을 공경하고 서로 아껴주는 마음을 잊지 않기를 바란다”며 “여러분의 희망찬 앞날을 기대하며 응원하겠다”고 수상자들을 격려했다.
가천효행상 남학생 부문 대상을 받은 김재우군은 “철없던 시절 저의 투정을 받아주며 지금까지도 아낌없는 사랑을 주신 아버지가 저에게는 너무나 소중한 가족이다. 가족이라면 서로를 보듬고, 부족한 부분은 채워주며 늘 곁에서 힘이 되어주는 사람이라는 것을 아버지를 통해 배울 수 있었다”며 “한순간의 망설임도 없이 간이식을 할 수 있었던 것은 그런 아버지를 지켜주고 싶었기 때문이다. 오늘 이길여 총장님께 받은 큰 상은 저에게 지금 순간을 기억하는 훈장이 될 것 같다. 제가 받은 격려와 칭찬을 마음에 새기며 저도 누군가에게 힘이 되어주는 사람이 되겠다”고 소감을 전했다.
가천효행상 여학생 부문 대상을 받은 이지원양은 “부모님의 병을 처음 마주했을 때는 감당하기 어려웠지만, 나날이 기력이 약해지는 아버지의 모습과 항암치료를 받는 어머니를 보살피면서 가족의 소중함을 더욱 절실히 느끼게 됐다”며 “제가 한 일은 부모님께 받은 사랑에 비하면 너무나 부족한데, 이렇게 상까지 받으니 부끄럽고 감사할 따름이다. 오늘 받은 격려 덕분에 부모님도 빨리 좋아지실 것 같다는 희망이 생겼다. 총장님께 감사하다”고 말했다.
시상식 이후 수상자와 가족들은 가천문화재단이 준비한 ‘인천시민과 함께하는 2025년 가을 음악회’를 관람했다. 장사익, 소프라노 최정원, 테너 이범주, 바리톤 김성결 등 정상급 아티스트들이 감미롭고 품격있는 공연을 선보였다. 무료 초청받은 시민 1500여명은 고즈넉한 늦가을 밤에 따뜻한 정취를 함께 나눴다.
한편, 가천효행대상은 가천문화재단 설립자인 이 총장이 지난 1999년 고전소설 ‘심청전’의 배경인 인천시 옹진군 백령면에 심청동상을 제작·기증한 것을 계기로 제정했다. 이후 총 348명의 효녀와 효부를 발굴하며 효심을 격려하고 있다.
