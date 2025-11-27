호반산업, 인천 서구 ‘호반써밋 인천검단 3차’ 28일 견본주택 개관
호반그룹 건설계열 ‘호반산업’은 28일 인천 검단신도시에 공급하는 ‘호반써밋 인천검단 3차’ 견본주택을 개관한다고 27일 밝혔다. 견본주택은 경기도 김포 사우동 547-8번지에 마련된다.
호반써밋 인천검단 3차는 검단신도시 AB13블록(인천 서구 원당동)에 위치하며, 지하 2층~지상 29층, 8개 동, 전용 84㎡·97㎡ 총 905가구 규모로 조성된다. 84㎡A 105가구, 84㎡B 293가구, 84㎡C 116가구, 84㎡D 106가구, 전용 97㎡ 142가구, 전용 97㎡P 143가구다.
분양 일정은 다음 달 4일 특별공급을 시작으로 5일 1순위, 8일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표일은 12월 12일이며, 정당계약은 12월 23~26일 4일간 진행될 예정이다.
단지는 10·15 부동산 대책 영향권이 아닌 비규제지역에 조성된다. 분양가상한제도 적용된다.
이번 본청약에 앞서 2022년 3월 진행된 사전청약에서 평균 40.36대 1, 최고 118.9대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다.
단지는 내년 12월 입주 예정인 후분양 아파트로, 계약 후 입주까지 대기기간이 짧아 중도금 대출 이자 부담을 줄일 수 있다. 이미 형성된 주변 시세와 비교가 쉽다.
호반써밋 인천검단 3차는 인천지하철 1호선 연장선 아라역과 가까운 역세권 아파트다. 계양역으로 이동하면 서울역, 가산디지털단지역 등 서울 주요 업무지구로 빠르게 이동할 수 있다. 또 단지 인근에 검단~드림로 간 도로가 개발 중이다.
법조타운과 산업단지중심의 직주근접 수요도 주목된다. 인천지방법원 북부지원(예정)과 검찰청 북부지청(예정) 등이조성되는 법조타운과 인접하며 검단일반산업단지, 부평국가산업단지, 주안국가산업단지등 다수의 산업단지와 가깝다.
단지 인근에는 ‘넥스트 콤플렉스(예정)’가 들어설 계획으로 쇼핑몰, 멀티플렉스 영화관, 대형서점, 문화센터, 컨벤션, 키즈·스포츠테마파크 등 다양한 시설을 이용할 수 있다.
단지 남측으로 계양천이 흐르고 계양천 수변공원, 아라센트럴파크, 풀무골공원, 두물머리공원 등 공원이 주변에 위치해 쾌적한 생활과 조망권을 자랑한다. 인천검단꿈유치원도 도보권이다.
남향 위주의 단지 배치로 통풍과 채광을 극대화했다. 모든 타입이 4베이(Bay) 판상형 구조로 주거 공간 효율성을 높이고, 넓은 동간 거리로 개방감을 더했다. 총 1280대의 주차공간을 제공하며 입주민들의 편의를 위한 피트니스센터, 실내골프연습장, 작은도서관, 독서실 등 다양한 커뮤니티 시설도 조성될 예정이다.
이번 분양은 호반그룹의 건설계열이 인천 검단신도시에서 4번째로 선보이는 프로젝트다. 호반산업은 2018년 10월 ‘검단호반써밋1차’(1168가구)와 2019년 11월 ‘호반써밋프라임뷰’(719가구)를 각각 분양했다. 2023년 6월에는 호반건설이 ‘검단호수공원역 호반써밋’(856가구)을 선보였다. 이번 분양단지까지 더하면 인천 검단신도시에 3600세대가 넘는 호반 브랜드타운이 조성될 전망이다.
