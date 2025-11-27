[속보] 정부, 프린스그룹 회장 등 동남아 온라인범죄 첫 독자제재
정부가 천즈 프린스 그룹 회장 등 동남아시아 지역 한국인 대상 스캠사기 및 유인·감금 등 범죄 활동에 관여한 개인 15명과 단체 132개를 독자 제재 대상으로 지정하기로 했다고 27일 밝혔다.
외교부에 따르면 제재 대상에는 한국인이 다수 감금됐던 대규모 스캠단지 ‘태자단지’ ‘망고단지’ 등을 조성·운영한 천즈 프린스그룹 회장이 포함됐다. 초국가 범죄조직 자금세탁에 관여한 후이원그룹과 자회사들도 제재대상에 올랐다.
캄보디아 보하이 지역에서 활동하는 스캠조직 총책과 한국인 대학생 폭행·감금 사망 사건의 핵심 용의자인 범죄단체 조직원도 제재대상으로 지정됐다.
프린스그룹은 지난달 미국과 영국의 제재 대상으로도 지정된 초국가 범죄조직이다. 후이원그룹은 지난달 미국 재무부에 의해 ‘주요 자금세탁 우려 금융기관’으로 지정되기도 했다.
제재 대상으로 지정되는 개인·단체는 관계 법규에 의거해 가상자산을 포함해 국내 자산이 동결되고 금융거래가 제한된다. 개인의 경우 입국 금지 등이 조치가 부과된다.
정부는 “초국가 범죄에 대응한 우리나라 최초의 독자 제재이자 역대 최대 규모의 단일 제재 조치”라며 “국내외 심각한 피해를 야기하고 있는 동남아 지역 온라인 조직범죄 등에 적극 대응하겠다는 확고한 의지를 보여주는 것”이라고 밝혔다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사