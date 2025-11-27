국민의힘 추경호 체포동의안, 국회 본회의 통과

계엄 해제 의결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 구속영장이 청구된 추경호 국민의힘 의원이 27일 국회 본회의에서 자신의 체포동의안 표결에 앞서 신상발언을 하고 있다. 연합뉴스

12·3 비상계엄 해제 의결을 방해한 혐의로 특검으로부터 구속영장이 청구된 추경호 국민의힘 의원에 대한 체포동의안이 국회 본회의에서 가결됐다.

추 의원을 포함한 국민의힘 의원 전체는 표결에 불참했다.