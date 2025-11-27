열차 부정승차 부가운임 2배 늘려보니…부정승차 30% 감소

부가운임 징수 대상에 포함된 구간 연장도 687건에서 307건으로 줄었다.

코레일은 부가운임 징수액을 임산부·다자녀 할인, 지역사랑 철도여행 등 공익 목적 할인 제도 운영에 활용하고 있다. 향후 할인 지원 확대와 고객 편의 시설 개선 등을 위한 재원으로도 투자할 계획이다.

좌석 여유가 많은 열차 운임은 최대 30% 할인하는 인터넷 특가 상품을 판매하고, 이용객이 적은 열차로 변경할 때 운임을 최대 40% 할인하는 ‘타임 체인지’ 서비스도 운영 중이다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 “부가운임 제도를 정비하고 좌석 운영의 효율성을 높여 고객이 더욱 편리하게 철도를 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.