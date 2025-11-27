HUG 홍지만 상임감사, 공공기관 최초 ‘CICP’ 취득
내부통제 전문성 글로벌 기준으로 끌어올린 첫 사례
주택도시보증공사(HUG) 홍지만 상임감사가 국내 공공기관 상임감사 가운데 처음으로 국제공인 전문내부통제사(CICP·Certified Internal Control Professional) 자격을 취득했다.
CICP는 국제내부통제협회(ICI)가 부여하는 글로벌 인증으로, 내부통제 전문성·윤리성·국제 기준 이해를 모두 갖춘 전문가에게만 주어진다. 홍 상임감사의 자격 취득은 공공기관 내부통제 분야에서 국제 수준의 전문성을 공식적으로 인정받은 첫 사례로 평가된다.
윤규섭 한국내부통제협회 회장은 “공공부문의 내부통제 수준을 글로벌 기준으로 끌어올린 상징적 성과”라고 의미를 설명했다.
홍 상임감사는 “개인적 성취를 넘어 공공기관 내부통제가 국제 기준에 부합해야 한다는 책임을 느끼는 계기였다”며 “조직의 투명성과 내부통제 체계 강화에 기여하겠다”고 말했다.
한국내부통제협회는 앞으로 국제 기준 기반의 인증 제도 확대와 교육 과정 고도화를 통해 공공·민간 분야 내부통제 역량 강화에 나설 계획이다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
