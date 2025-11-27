소비쿠폰에도 확 열리지 않은 지갑… 3분기 실질소비 0.7% 감소

월 소득 3.5%·소비는 1.3% 증가

물가 상승 감안한 소비는 마이너스



민생회복 소비쿠폰 등 정부의 소비 진작 정책이 집중된 지난 3분기에 물가를 반영한 실질 소비지출은 뒷걸음질을 친 것으로 나타났다. 전 국민에게 1인당 15만~50만원의 소비쿠폰이 지급되며 소득은 늘었지만 국민의 지갑은 그만큼 열리지 않은 것이다. 추석 연휴가 10월로 밀리며 식료품·여행 지출 등이 줄어든 영향도 반영됐다.



국가데이터처가 27일 발표한 ‘2025년 3분기 가계동향조사 결과’에 따르면 지난 3분기 가계의 월평균 소득은 543만9000원으로 지난해 같은 기간보다 3.5% 올랐다. 가구 월평균 소비지출은 294만4000원으로 1.3% 증가에 그쳤다. 물가 상승률을 고려한 실질 소비지출은 0.7% 감소해 지난 1분기(-0.7%)와 2분기(-1.2%)에 이어 3개 분기 연속 마이너스를 기록했다.



지출 품목별로는 식료품·비주류 음료 지출이 1년 전보다 1.2% 줄었다. 육류(-9.0%)와 채소·채소가공품(-7.0%), 주스·기타 음료(-6.2%) 등의 감소 폭이 컸다. 오락·문화 지출(-6.1%)과 단체 및 국외 여행비(-14.1%), 운동 및 오락 서비스(-3.6%), 서적(-10.2%)도 감소세를 보였다. 주요 소비쿠폰 사용 대상인 음식·숙박(4.1%) 품목을 비롯해 기타상품·서비스(6.1%), 교통·운송(4.4%) 등은 증가했다.



3분기 소득 증가는 소비쿠폰이 견인했다. 근로소득(1.1%)과 사업소득(0.2%)보다 소비쿠폰 등이 포함된 공적 이전소득의 증가율이 40.4%로 가장 크게 늘었다. 2020년 통계 집계 이래 최대 증가 폭이다. 월평균 처분가능소득도 438만1000원으로 1년 전보다 4.6% 늘었고, 처분가능소득에서 세금 등 비소비지출을 제외한 흑자액도 143만7000원으로 12.2% 증가하며 역대 최대 규모였다. 소비쿠폰 지급으로 소득이 늘어난 반면 지출 증가는 그에 못 미치며 흑자액이 늘어난 것으로 분석된다.



계층별로는 소득 1분위(하위 20%) 소비지출이 6.9% 증가했고 2분위도 3.9% 늘었다. 3분위는 0.0%로 제자리걸음을 했고, 4분위는 2.4% 증가했다. 소득 상위 20%인 5분위는 1.4% 줄었다. 5분위(1158만4000원)와 1분위(131만3000원)의 처분가능소득 격차를 보여주는 5분위 배율은 5.07배로 전년 동기와 비교해 0.62배 포인트 하락하며 2020년 2분기 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



