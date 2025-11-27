경주 황리단길…‘2025 한국관광의 별’ 올해의 관광지 선정

APEC 정상회의 개최로 10월초부터 한 달 동안 590만명 이상의 방문객 경주 찾아

황리단길은 과거와 현재가 공존하는 공간이자 전통과 젊은 감성이 조화를 이루는 매력적인 관광지로 평가 받았다. 경북도 제공



경북도는 ‘2025 한국관광의 별’ 올해의 관광지에 경주 황리단길이 선정됨에 따라 지역 관광 산업과 상권 활성화 효과가 지속될 것으로 기대한다고 27일 밝혔다.



‘한국관광의 별’은 문화체육관광부가 국내 관광에 관한 관심도 제고를 위해 2010년부터 시작해 각 분야의 한국 관광 발전에 이바지한 관광 자원과 단체, 개인 등을 발굴해 시상하는 국내 관광 분야 최고 권위의 상이다.



경주 황리단길이 선정된 ‘올해의 관광지’는 한 해 동안 관광지로서 양적 또는 질적으로 두드러진 성과를 보인 곳을 선정하는 것으로 황리단길은 과거와 현재가 공존하는 공간이자 전통과 젊은 감성이 조화를 이루는 매력적인 관광지로 평가받았다.



전통 한옥과 오래된 골목길을 젊은 창업자들이 새로운 감각으로 재해석해 경주 특유의 멋을 한층 풍부하게 했으며 이러한 색다른 매력은 경주를 찾는 외국인 방문객들에게도 특별한 경험을 선사하는 요소로 자리하고 있다.



또 이러한 특성은 MZ세대를 중심으로 호응을 얻으며 황리단길을 전국적인 관광명소로 성장시키는 원동력이 됐다.



한복을 입고 주변 유적지를 둘러본 뒤 경주 특유의 감성을 즐기기 위해 찾는 필수 코스로 자리매김했으며 SNS를 통한 맛집 탐방과 인증샷 등 자발적인 홍보가 활발해지면서 황리단길은 사계절 내내 다양한 방문객이 찾는 경주의 대표 골목 관광지로 입지를 굳혔다.



올해는 APEC 정상회의의 개최로 10월초부터 11월초까지 한달 동안 590만명 이상의 방문객이 경주를 찾았으며 외국인 관광객은 지난해 대비 35%가 급증했다.



이에 따라 외국인 단체와 관광객의 발길이 황리단길의 상권 일대로 이어지면서 지역 상권이 지속적으로 활기를 띠고 있다.



임채완 경북도 관광정책과장은 “경북은 2010년부터 작년까지 총 18개의 관광지가 한국관광의 별에 선정됐다”며 “이는 우리 지역 관광의 매력이 그만큼 무한하다는 뜻이며 앞으로도 경북만의 문화·역사·자연이 어우러진 경쟁력 있는 관광지와 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 국내외 관광객들에게 더욱 특별한 경험을 제공하겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 ‘2025 한국관광의 별’ 올해의 관광지에 경주 황리단길이 선정됨에 따라 지역 관광 산업과 상권 활성화 효과가 지속될 것으로 기대한다고 27일 밝혔다.‘한국관광의 별’은 문화체육관광부가 국내 관광에 관한 관심도 제고를 위해 2010년부터 시작해 각 분야의 한국 관광 발전에 이바지한 관광 자원과 단체, 개인 등을 발굴해 시상하는 국내 관광 분야 최고 권위의 상이다.경주 황리단길이 선정된 ‘올해의 관광지’는 한 해 동안 관광지로서 양적 또는 질적으로 두드러진 성과를 보인 곳을 선정하는 것으로 황리단길은 과거와 현재가 공존하는 공간이자 전통과 젊은 감성이 조화를 이루는 매력적인 관광지로 평가받았다.전통 한옥과 오래된 골목길을 젊은 창업자들이 새로운 감각으로 재해석해 경주 특유의 멋을 한층 풍부하게 했으며 이러한 색다른 매력은 경주를 찾는 외국인 방문객들에게도 특별한 경험을 선사하는 요소로 자리하고 있다.또 이러한 특성은 MZ세대를 중심으로 호응을 얻으며 황리단길을 전국적인 관광명소로 성장시키는 원동력이 됐다.한복을 입고 주변 유적지를 둘러본 뒤 경주 특유의 감성을 즐기기 위해 찾는 필수 코스로 자리매김했으며 SNS를 통한 맛집 탐방과 인증샷 등 자발적인 홍보가 활발해지면서 황리단길은 사계절 내내 다양한 방문객이 찾는 경주의 대표 골목 관광지로 입지를 굳혔다.올해는 APEC 정상회의의 개최로 10월초부터 11월초까지 한달 동안 590만명 이상의 방문객이 경주를 찾았으며 외국인 관광객은 지난해 대비 35%가 급증했다.이에 따라 외국인 단체와 관광객의 발길이 황리단길의 상권 일대로 이어지면서 지역 상권이 지속적으로 활기를 띠고 있다.임채완 경북도 관광정책과장은 “경북은 2010년부터 작년까지 총 18개의 관광지가 한국관광의 별에 선정됐다”며 “이는 우리 지역 관광의 매력이 그만큼 무한하다는 뜻이며 앞으로도 경북만의 문화·역사·자연이 어우러진 경쟁력 있는 관광지와 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 국내외 관광객들에게 더욱 특별한 경험을 제공하겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지