‘행복한 대전을 디자인하다’…대전디자인페스타 개막

행복(H·A·P·P·Y)으로 구성된 5개 테마존에서 지역 디자인의 다양한 흐름을 조명한다.

A존에서는 ‘대전디자인어워드’ 수상작과 디자인·과학·기술이 융합된 미래지향적 프로젝트를 전시한다.

P존에서는 지역기업 디자인개발 지원사업 성과를 공유하고 또 다른

P(Public)존에서는 로컬 브랜딩, 공공시설물 개발,

2026 세계태양광총회와 연계한 공공디자인 프로젝트를 한눈에 볼 수 있다.

전시를 비롯해 학술·체험·상담 프로그램도 마련됐다.

27일 열리는 디자인 포럼은 이장섭 서울대 교수와 최성호 한양사이버대 교수가 연사로 참여해 도시 공간, 지역 공동체, 디자인의 역할에 대해 논의한다.

지역기업을 위한 디자이너 비즈니스 상담회 및 청년 구직자를 위한 디자이너 취업 상담회가 열린다.

29일에는 테셀레이션(패턴공예) 체험 프로그램 및 디자인 원리를 직접 경험하는 참여형 체험이 이어진다.

전시 기간 관람객 참여형 스탬프 투어 이벤트가 진행된다. 전시장 약도를 따라 5개 존을 모두 관람한 뒤 만족도 조사를 완료하면 하루 50개 한정으로 ‘꿈돌이·꿈순이 야구 랜덤 열접착 패치’를 받을 수 있다.

대전디자인진흥원 관계자는 “전시뿐 아니라 세대별 프로그램을 강화해 진정한 디자인 축제로 준비했다”며 “가족이나 친구, 연인과 함께 행사장을 방문해 대전의 디자인과 행복을 느끼시길 바란다”고 말했다.