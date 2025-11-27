횡성군민 “상수원보호구역 해제 해달라”…원주서 총궐기대회
강원도 횡성군민들이 원주 상수원 보호구역 해제를 촉구하는 총궐기대회를 연다.
원주 상수원 보호구역 해제 횡성군 대책위원회는 28일 원주시청 앞에서 원주 상수원 보호구역 해제 촉구를 위한 총궐기대회를 개최한다.
9개 읍면 이장단과 지역 내 사회단체 회원, 상수원보호구역으로 직접적인 피해를 받는 곡교리, 묵계리 주민 등 1000여명이 참여해 원주시에 취수원 이전을 촉구할 계획이다.
총궐기대회는 횡성군과 군민들의 상수원 보호구역 해제 요구에 대한 원주시의 미온적인 태도에 따른 것이다. 군의회는 지난달 원주시와 원주시의회에 상수원 보호구역 해제를 촉구하는 성명서를 발송했지만 이렇다 할 입장을 내놓지 않고 있다.
대책위는 총궐기대회를 통해 장양리 취수장을 횡성댐으로 옮기더라도 모든 원주시민에게 수돗물을 제공할 수 있다는 사실을 알리고, 규제 완화를 위해 상호협력 해야 한다는 입장을 밝힐 계획이다.
원주시는 1987년 횡성군과 인접한 원주시 소초면 장양리 섬강에 취수장을 설치해 시민들에게 수돗물을 공급하고 있다. 이 때문에 취수장 상류 10㎞에 있는 40여개 마을이 상수원 보호구역 등 각종 제한에 묶여 지역발전에 제약을 받고 있다.
횡성군은 그동안 원주시에 상수원 보호구역 해제를 수차례에 걸쳐 공식 건의했으나 받아들여 지지 않았다. 갈등이 지속하자 강원도와 원주시, 횡성군, 한국수자원공사가 2015년 6월 원주시민에게 횡성댐의 수자원을 활용한 광역상수도를 공급하는 내용의 실시협약을 체결했지만 현재까지 답보상태다.
대책위 관계자는 27일 “수십 년 동안 횡성군은 상수원 보호구역 지정으로 인한 각종 규제로 개발과 성장의 기회를 잃어왔지만, 원주시는 횡성의 깨끗한 물 공급으로 이익만 누리는 불공정한 구조를 유지해 왔다”며 “원주시는 책임 있는 자세로 임해달라”고 말했다.
