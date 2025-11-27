군집텍, 중기부 혁신벤처기업 인증 3회 연속 획득
융합기술 드론 전문기업 ㈜군집텍이 중소벤처기업부가 주최하는 ‘혁신벤처기업 인증’ 심사에서 3회 연속 인증을 획득했다.
회사 측에 따르면 군집텍은 지난 2019년 창업 이후 1년 만에 첫 혁신벤처기업 인증을 받은 데 이어, 2022년과 2025년에도 연속으로 인증을 획득하며 기술력을 다시 한번 입증했다.
창업 6년 차를 맞은 군집텍은 군집 드론 기술을 기반으로 다양한 산업 분야에 맞춤형 드론 솔루션을 제공하고 있다. 특히 기존 기업들과 차별화된 혁신 경영 방식과 기술 융합 전략을 통해 빠른 성장세를 이어가며 업계의 주목을 받고 있다.
서정호 군집텍 대표는 “이번 3회 연속 인증을 통해 기업 혁신 성장에 더욱 큰 동력을 얻을 것으로 기대한다”며 “2026년은 군집텍이 미래 도약을 위한 핵심 플랫폼을 구축하는 원년이 될 것”이라고 밝혔다.
최현규 기자 frosted@kmib.co.kr
