‘월드 오브 워크래프트: 한밤’ 3월 출시… 하우징 먼저 열린다
블리자드 엔터테인먼트의 MMORPG ‘월드 오브 워크래프트’가 ‘세계혼 서사시’의 두 번째 확장팩인 ‘한밤(Midnight)’을 내년 3월 3일 전 세계 동시 출시한다.
정식 출시 전, 사전 구매자는 다음 달 4일 공개되는 ‘내부 전쟁(The War Within)’ 11.2.7 패치 ‘경고(The Warning)’ 적용과 함께 하우징 시스템 얼리 액세스를 경험할 수 있다.
하우징은 ‘한밤’의 핵심 신규 콘텐츠다. 정식 서비스 이전에 플레이어가 직접 주택을 꾸미고 공간을 설계해볼 수 있다.
또한 ‘한밤’ 출시를 기념해 블리자드 전 타이틀에서 크로스 게임 이벤트도 진행된다. 게임 내 하우징 소개 퀘스트라인을 완료해 “집에 잘 오셨습니다(Welcome Home)” 업적을 달성하면 다양한 작품에서 즉시 보상을 받을 수 있다.
하스스톤에서는 ‘아늑한 집’ 카드 뒷면, 오버워치 2에서는 잘아타스 시메트라 스킨·스프레이·이름 카드와 검은 심장 아이콘이 지급된다. 디아블로 이모탈에서는 신도레이 차원문, 스타크래프트 II에서는 호드·얼라이언스 테마 콘솔 스킨을 획득할 수 있다.
‘한밤’의 세부 정보는 월드 오브 워크래프트 공식 블로그에서 확인할 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
