짝퉁 명품가방·지갑 재료 ‘DIY키트’로 팔았다…상표경찰 적발

A씨가 판매한 위조상품 DIY 패키지. 지식재산처 제공

상표경찰에 따르면 경기도 수원에서 공방을 운영하는 A씨 등 2명은 2021년부터 지난 6월까지 해외에서 수입한 위조 원단과 부자재를 조립 키트로 만들어 판매한 혐의를 받고 있다.

이들은 2만여명이 가입돼 있는

온라인 커뮤니티를 중심으로 자신들의 조립키트를 판매했다. 커뮤니티

가입 대상은 DIY 제품을 활발하게 이용하는 성인여성으로 제한했다.

판매된 조립키트는 해외 명품 브랜드가 실제로 판매하고 있는 제품 26종을 본따 만들었다.

각 조립키트가 어떤 제품을 모방했는지 명칭을 명확하게 밝히는 대신 ‘요플레백’ 등과 같은 은어로 소통했다고 한다.

금속부자재 업체 관계자 B씨가 A씨의 공방에 판매한 위조 명품의 금속 장신구 및 부자재. 지식재산처 제공

서울 종로구에 위치한 금속부자재 업체 관계자 B씨(42)는 명품 가방 규격에 맞춘 위조 장식품을 A씨의 공방에 유통했다.

완성품 80여점은 정품가 7억6000만원 상당이었고, 보관 중이던 조립키트 600여점이 완제품으로 제작될 경우 정품가액은 20억원에 달하는 것으로 나타났다. 정품 가격이 최대 4000만원짜리인 가방의 조립키트도 있었다.

이번 사건은 완제품이 아닌 소비자 제작형 조립키트가 실제로 단속된 첫 사례다. 위조 범죄수법이 갈수록 교묘해지고 진화되고 있다”며 “위조상품을 쉽게 접하고 제작·소비할 우려가 있을 뿐 아니라 불법 거래 확산 및 소비자 인식 왜곡을 초래할 수 있다”고 말했다.

피의자 A씨의 공방에서 보관중인 위조상품 원단. 지식재산처 제공