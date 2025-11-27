가야문화권 최대 왕성 ‘함안 가야리 유적’ 발굴현장 일반에 공개

'함안 가야리 유적' 발굴 현장. 성벽 축조를 위해 설치한 것으로 보이는 터널 형태의 석축배수로가 잘 보존된 채로 발견됐다. 함안군 제공

‘함안 가야리 유적’은 ‘함주지, 1587년’와 ‘동국여지지, 1656년’ 등 조선시대 문헌자료에서 옛 나라의 터(古國遺基)로 기록돼 있는 곳이다. 2018년 첫 발굴조사 이후 역사적 가치와 중요성을 인정받아 2019년 국가지정문화유산 사적으로 지정됐다.